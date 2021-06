Grootste diefstal in cryptoland: jonge broers stelen drie miljard euro aan bitcoins

Met de diefstal van 69.000 bitcoins hebben de Zuid-Afrikaanse broers Ameer en Raees Cajee volgens persbureau Bloomberg voor ruim 3 miljard euro aan vermogen van klanten gekaapt. Het zou de grootste diefstal in cryptoland zijn.

De eigenaren van het twee jaar oude cryptohandelsplatform Africrypt, net 18 en 21 jaar oud, zijn volgens betrokkenen al dagen spoorloos. Beleggers in het bedrijf uit Johannesburg voelden in april, toen de waarde van bitcoin piekte op 63.000 dollar per stuk, nattigheid. Ameer Cajee meldde per mail dat hij, zijn broer en het bedrijf in april de dupe waren geworden van een hack door criminelen. Hij drukte volgens Bloomberg beleggers, die advocaten hadden ingeschakeld, toen op het hart niet naar de autoriteiten te gaan. Dat zou het terugvinden van de munten alleen maar belemmeren.

Slimme algoritme

De 21-jarige Raees gold als wonderkind. Hij meldde investeerders dat hij als 8-jarige al begonnen was met het ’minen’ of delven van cryptomunten zoals ethereum. Hij zou al vroeg met eigen software zijn unieke handelsalgoritime hebben gebouwd. Raees claimde daarmee later het grootste Zuid-Afrikaanse bedrijf in kunstmatige intelligentie te hebben opgetuigd. Africrypt beloofde beleggers dankzij dit slimme algoritme een fors rendement te kunnen bieden. Eén belegger zou minimaal een miljoen aan de broers hebben overgemaakt.

Spoorloos

Zeven dagen voor de verdwijning verloren naaste medewerkers van de Cajee-broers plots toegang tot de datasystemen waar de cryptomunten werden opgeslagen, aldus het door gedupeerden ingeschakeld advocatenkantoor Hanekom uit Kaapstad. Kort na de verdwijning was de site van Africypt volledig offline. Van de destijds 3 miljard aan cryptomunten bleek geen enkel spoor meer te vinden. Beide broers namen sindsdien hun telefoons niet op, aldus lokale media als Independent Online. Direct is er een zoekactie gestart. Alle platforms zijn door het advocatenkantoor Hanekom gewaarschuwd de bitcoins van de broers niet te verhandelen. Volgens Bloomberg gebruiken de broers waarschijnlijk zogeheten ’mixers’, software die de herkomst van cryptomunten zo veel mogelijk probeert te verhullen, zodat een justitiële zoekactie maanden in beslag kan nemen.

Al jarenlang fraude

De cryptowereld wordt al jaren geteisterd door fraude. De twaalf jaar oude blockchain, het digitale grootboek waarop alle bitcoins als een ketting uniek achter elkaar worden vastgelegd, is tot nu toe niet gehackt. Maar bij talloze handelsplatforms, waar de transacties tussen beleggers plaatsvinden, verdwenen na de eerste hack in 2011 tot nu toe voor honderden miljoenen aan cryptomunten. Meestal dankzij slechte beveiligingssoftware. In 2018 bijvoorbeeld werd de Japanse beurs Coincheck slachtoffer van een aanval, waar 523 miljoen cryptomunten NEM werden gestolen met een totale waarde van 535 miljoen dollar. Die overtrof de grootste hack van dat moment. En bij het nu failliete Mt.Gox van programmeur Jed McCaleb verdwenen in 2014 voor 450 miljoen dollar aan cryptomunten. Bij Bitfinex haalden hackers in 2016 119.756 bitcoins weg.