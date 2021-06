FAVV: “Voedselveiligheid ging in 2020 licht vooruit”

De algemene toestand van de voedselveiligheid in België is in het coronajaar 2020 met 6,5 procent vooruitgegaan tegenover een jaar eerder. Dat blijkt uit de voedselveiligheidsbarometer van het federaal voedselagentschap FAVV, al is die mogelijk vertekend door de coronapandemie.

Met de voedselveiligheidsbarometer wordt jaarlijks een beeld gegeven van de evolutie van de algemene toestand van de voedselveiligheid in België. De barometer is samengesteld op basis van een aantal indicatoren, gaande van preventie tot de controle van producten op de aanwezigheid van chemische en biologische gevaren en de gevolgen voor de volksgezondheid, zoals intoxicaties. “Het is door de specifieke situatie, met Covid-19 en de sluiting van de horeca, wel moeilijk om één op één te vergelijken”, zo nuanceert Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV. “Maar al bij al is er naar mijn mening zeker geen achteruitgang van de voedselveiligheid, eerder zelfs een lichte vooruitgang.” Als gevolg van de pandemie en de maatregelen om het coronavirus te bestrijden heeft het FAVV de werkmethode aangepast om efficiënt te blijven toezien op de voedselveiligheid in België.

Aanwezig op het terrein

De toename is vooral te danken aan een toename van het aantal gunstige inspecties met betrekking tot infrastructuur, installatie en hygiëne in de horeca, grootkeukens, groothandel en detailhandel. Daarnaast is er ook een daling voor het aantal besmettingen van levensmiddelen (zoals salmonella en campylobacter, een bacterie die vooral in rauwe voeding voorkomt).

In 2020 werden door het FAVV 104.729 controlemissies uitgevoerd (tegenover 106.552 in 2019): daarvan waren 86,1 procent van de checklisten conform.

Ondanks de coronacrisis bleven de controleurs dus aanwezig op het terrein, ook in de horecasector. Als alternatief werden de controles uitgevoerd aan de hand van een aangepaste ‘covid-proof’ checklist met 16 criteria. Het ging om bijna 20.000 controles (vooral in de distributiesector zoals de horeca, bakkers, slagers, take-away,?).

Het FAVV nam in 2020 ook 64.450 stalen; 97,7 procent van deze stalen bleken conform (tegenover 97,1 procent in 2019).