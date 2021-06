Nog niet gevaccineerd? Gentenaars kunnen vandaag Pfizer-vaccin krijgen zonder afspraak

Gent - Alle Gentenaars van 16 jaar en ouder die nog geen afspraak vastlegden voor een coronavaccin, kunnen vrijdagnamiddag langsgaan in het vaccinatiecentrum in Flanders Expo voor een eerste prik. Er zijn 1.700 vrije plaatsen.

Gentenaars die nog geen afspraak gemaakt hebben voor een eerste vaccinatie, kunnen vrijdag tussen 14.30 uur en 21 uur spontaan naar Hal 1 van Flanders Expo komen om zich aan te melden voor een Pfizer-vaccin. De tweede afspraak wordt dan ter plaatse vastgelegd.

Een identiteitskaart volstaat, maar wie al een vaccinatiecode heeft ontvangen, boekt best een afspraak in voor vandaag om niet te moeten wachten. Die code vind je ook op je burgerprofiel. Voor vandaag zijn ongeveer 1.700 tijdsloten beschikbaar, en ook de komende dagen is er nog ruimte om een afspraak vast te leggen.

“Alle Gentenaars van 16 jaar en ouder werden uitgenodigd voor hun vaccinatie”, zegt schepen van Gezondheid Rudy Coddens (Vooruit). “Wie jonger is dan 18, kunnen we niet contacteren via een telefoonnummer of e-mailadres, omdat dit niet in het burgerprofiel staat. Hun brieven zijn onderweg, maar om ervoor te zorgen dat alle Gentenaars zo snel mogelijk gevaccineerd geraken, kunnen ook zij vandaag vrij langskomen.”

