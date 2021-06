Na vondst grote wietplantage: ex-Rode Duivel Mujangi Bia komt vrij met enkelband

Brussel - De gewezen Rode Duivel Geoffrey Mujangi Bia, die midden deze maand werd opgepakt nadat een duizendtal wietplanten in de kelder van zijn woning werden aangetroffen, komt over een paar dagen vrij met een enkelband. Dat heeft de raadkamer vrijdagochtend beslist.

Bia, die ook profspeler geweest is bij Standard en Charleroi, liep tegen de lamp toen hij plots met een elektriciteitspanne in zijn woning werd geconfronteerd. De herstellers van de elektriciteitsmaatschappij stelden vast dat in de grote kelder van het al even grote huis van Bia een ware wietplantage was aangelegd. Zij verwittigden de politie, die een duizendtal wietplanten in beslag nam en Mujangi Bia voor verhoor naar het commissariaat overbracht. Een onderzoeksrechter plaatste de voetballer onder aanhoudingsmandaat.

De advocaten van Mujangi Bia, meesters Sven Mary en Yannick De Vlaemynck, konden de raadkamer klaarblijkelijk overtuigen dat hun cliënt geen professionele drugstrafikant is. “Hij woont in een kast van een huis, bezit verscheidene eigendommen, trekt straks zijn pensioenspaarpot als profvoetballer, kortom, hij zit er warmpjes in. Hij heeft zeker geen nood aan een bijkomend inkomen uit een drugsplantage.”

De advocaten konden ook bewijzen dat Mujangi Bia de voorbije maanden heel wat mensen over de vloer had gekregen. Het risico nemen om een drugsplantage aan te leggen, terwijl je op elk ogenblik de politie over de vloer kan krijgen voor overtreding van het corona-samenscholingsverbod, leek toch volgens de raadsheren bijzonder onwaarschijnlijk.

Ook al krijgt Mujangi Bia vrijdag nog in de gevangenis te horen dat hij zijn voorlopige hechtenis thuis verder kan zetten onder elektronisch toezicht, toch lijkt het waarschijnlijk dat hij niet voor maandag zal vrijkomen, gezien de tijd die nodig is om de bijbehorende controletoestellen bij hem thuis te installeren. “Maar dat nemen wij er wel bij”, aldus Sven Mary.