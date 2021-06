Steven Van Gucht: “Indiase variant kan zorgen voor stijgende cijfers, maar een vierde golf kunnen we vermijden”

Het aandeel besmetting met Indiase variant neemt verder toe. Deze week is dat al gestegen tot 15,7 procent van alle besmettingen. Deze variant zal volgende week ruim de kaap van 20 procent overschrijden en begin augustus 70 procent van de Europese besmettingen veroorzaken. In combinatie met verdere versoepelingen zal de variant leiden tot stijgende cijfers. “Maar een vierde golf kan vermeden worden als de vaccinatiegraad snel nog toeneemt en als de maatregelen worden nageleefd.”

Veiligheid boven alles. Dat was de boodschap van Sciensano-viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Het absolute aantal besmettingen met de Deltavariant blijft volgens hem voorlopig relatief stabiel en laag dankzij de algemene daling van het aantal besmettingen. “Het blijft dan ook belangrijk om dit broze evenwicht te blijven bewaren. Dit kan enkel als we de basisregels goed blijven naleven. We blijven dezelfde boodschap herhalen: blijf voorzichtig zolang u niet volledig gevaccineerd bent.” Je mag jezelf volledig gevaccineerd beschouwen twee weken na je tweede dosis of na je J&J-vaccin.

Inzetten op vaccinatie

Van Gucht zegt dat een nieuwe risico-analyse van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zegt dat begin augustus de Indiase variant verantwoordelijk voor 70 procent van alle besmettingen in Europa, eind augustus al voor negentig procent. “Verdere versoepelingen kunnen dan ook leiden tot een toenemend aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en zelfs overlijdens. Maar een vierde golf kan vermeden worden als de vaccinatiegraad snel nog toeneemt en als de maatregelen worden nageleefd. Het is belangrijk dat alle Europese landen maximaal inzetten op de snelle toediening van de tweede dosis en een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad nastreven. Het ECDC bevestigt de uitstekende bescherming van een volledige vaccinatie, ook tegen de Deltavariant.” Twee weken na de tweede dosis of na een prik met het J&J-vaccin ben je volledig gevaccineerd volgens de viroloog.