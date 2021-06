Campagne #WeLoveCinema moet Vlamingen en Brusselaars weer naar de cinema halen

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) lanceert vrijdag de campagne #WeLoveCinema, die Vlamingen en Brusselaars weer zin moet geven om films in de bioscoop te gaan bekijken.

De cinema’s openden op 9 juni opnieuw hun deuren. Na een lange winterslaap staan er de komende weken heel wat films op het programma, die ongeduldig wachten op hun bioscoopreleases en op de gulzige ogen van de bioscoopbezoeker. De campagne komt er op vraag van en met steun van de filmsector. Het VAF kan ook rekenen op de middelen van het relanceplan voor de audiovisuele sector van de Vlaamse regering.

Centraal in de campagne staat een spot die vanaf vrijdag te zien. Het is een liefdesverklaring aan de cinema, stelt het VAF. Onder meer regisseur Lieven Van Baelen, filmmonteur Alain Dessauvage (Girl), filmcomponist Hannes De Maeyer (Black) en de acteurs Saar Niragire De Groof (Red Light), Julia Brown (Muidhond) en Veerle Baetens (The Broken Circle Breakdown) werkten mee aan de campagnespot.

Het VAF lanceert vrijdag ook een website voor #WeLoveCinema, waar bioscoopbezoekers een overzicht van de coronamaatregelen terugvinden en duotickets voor een filmvoorstelling kunnen winnen. Filmliefhebbers worden aangemoedigd om hun liefde voor de cinema te delen op sociale media, samen met de hashtag #WeLoveCinema. De campagne loopt tot en met 11 juli.