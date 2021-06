Leden Voorpost in beroep tegen veroordeling wegens spandoek ‘Stop Islamisering’: “Vonnis uit ivoren toren”

Mechelen - De vier leden van de Vlaams-nationalistische beweging Voorpost die veroordeeld werden omdat ze demonstreerden met een spandoek waarop de boodschap ‘Stop Islamisering’ stond, hebben daartegen beroep aangetekend. Ze willen een nieuw proces. Dat zegt hun advocaat Piet Noë.

De vier werden vorige maand tot zes maanden celstraf veroordeeld, omdat ze in mei 2020 met een spandoek demonstreerden op de markt van Mechelen. De Mechelse rechtbank oordeelde dat ze zich met hun boodschap ‘Stop Islamisering’ schuldig maakten aan het aanzetten tot haat en geweld. Het vonnis zorgde voor veel verontwaardiging, ook bij N-VA voorzitter Bart De Wever.

Onbevoegd

“Maar de Mechelse correctionele rechtbank was onbevoegd om hierover te oordelen”, argumenteert meester Noë. “Drukpersmisdrijven moeten volgens de Grondwet voor het hof van assisen behandeld worden.” De wet maakt daarbij een uitzondering voor racistische en xenofobe inbreuken.

“Maar hier zou het volgens het openbaar ministerie gaan om een inbreuk van de antidiscriminatiewet. Discriminatie wegens het geloof van iemand, dat is juridisch iets anders dan racisme.”

Noë verwijst naar de debatten in het parlement. “Men debatteert daar over een nieuwe wet, om de uitzonderingen uit te breiden. Dat bewijst net dat de wet nu niet van toepassing is.”

Als het Antwerpse hof van beroep die redenering volgt, zouden de vier in principe een assisenproces kunnen krijgen. “We vinden die discussie nuttig genoeg, om ze aan te zwengelen”, zegt Noë. “Dit is een vonnis uit een ivoren toren. Het staat ver van de realiteit van de samenleving”.

“Vrijheid van meningsuiting”

Maar volgens advocaat Noë en zijn confrater Luc Deceuninck hebben hun vier cliënten de wet op zich ook niet overtreden. “Dit valt klaar en duidelijk onder de vrijheid van meningsuiting. Er is geen discussie over wat er gebeurd is, wel over de vraag of dit mag of niet. Het vonnis stelt dat er met deze boodschap een doembeeld, een schrikbeeld wordt opgehangen. Maar dat is eigen aan politieke ideologie. Ook wie pleit voor maatregelen tegen klimaatopwarming, hangt een doembeeld op.”

De vier vinden de celstraf ook te streng. “Drie van de vier hadden een blanco strafblad. Toch oordeelt de rechtbank dat enkel een celstraf soelaas kan brengen. Dat is absurd.”