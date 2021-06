Anderlecht, met Refaelov en Hoedt, speelt gelijk in eerste oefenpot tegen STVV

De eerste oefenwedstrijd van Anderlecht zit er op. Het speelde 1-1 gelijk tegen STVV. Nieuwkomers Wesley Hoedt en gouden schoen Lior Refaelov verschenen meteen aan de aftrap en lieten geen slechte indruk. Hoedt droeg zelfs onmiddellijk de aanvoerdersband, maar beging wel een penaltyfout.

Vincent Kompany bracht in de eerste helft meteen min of meer zijn typeploeg aan de aftrap. Inclusief nieuwkomers Refaelov en Hoedt dus. El Hadj en Sambi Lokonga zijn nog even in vakantie en Van Crombrugge wordt nog een weekje gespaard om volgende week te debuteren tegen KV Oostende.

Op het kwartier maakte Amuzu er 1-0 van met een overhoeks schot op aangeven van Vlap, die een nieuwe kans krijgt na zijn uitleenbeurt aan Arminia Bielefeld.

Francis Amuzu trapt het seizoen op gang bij @rscanderlecht! ???? pic.twitter.com/01EzzC8gqr — Play Sports (@playsports) June 25, 2021

Amuzu kreeg al gauw de mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen en kon alleen op Steppe af, maar besloot onhandig op de STVV-doelman. Daarna was er een eerste mogelijkheid voor Refaelov bij een vrije trap op een interessante plaats net buiten de zestien, maar de gouden schoen mikte hoog over.

Na een dik halfuur beging aanvoerder Hoedt een strafschopfout. Mboyo nam plaats achter de stip, maar doelman Verbruggen stopte de penalty. Kort voor de rust wist Mboyo alsnog 1-1 te maken op hoekschop. Hij werd niet goed bewaakt en kon naar de grond in doel koppen.

Ilombe Mboyo verrast iedereen aan de eerste paal! ???? pic.twitter.com/M7TCCE1Uy0 — Play Sports (@playsports) June 25, 2021

Refaelov kwam nog in de buurt van de 2-1 net voor de pauze toen hij alleen voor doel kwam, maar besloot een dikke meter naast.

Na de rust speelde Anderlecht met een belofteploeg, al zagen we dan wel doelman Colin Coosemans voor het eerst in actie. De eerste kans was voor de jonge Stassin, die nog maar net zijn eerste profcontract tekende en voorlangs mikte. Daarna gebeurde er een hele tijd helemaal niks, tot Colassin het eens probeerde van aan de rand van de baklijn. Zijn schot was net niet precies genoeg.

Een kwartier voor tijd werd Coosemans eindelijk een eerste keer getest. Invaller Balongo haalde uit, maar de reservedoelman van paars-wit was bij de pinken en bracht redding. In het slotkwartier vielen er geen noemenswaardige kansen meer te noteren.

Anderlecht eerste helft: Verbruggen, Ferrara, Mehsattou, Hoedt, Debast, Kana, Vlap, Ashimeru, Amuzu, Refaelov, Dauda

Anderlecht tweede helft: Coosemans, Bouchouari, Masscho, Leoni, Michez, Dewaele, Onghena, De Wilde, Colassin, Lokesa, Stassin

STVV: Steppe, Caufriez, Filippov, Cacace, Van Dessel, Konate, Lavalée, Durkin, Buatu, Brüls, Mboyo

Doelpunten: 15‘ Amuzu 1-0, 40’ Mboyo 1-1