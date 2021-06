Britney Spears excuseert zich voor vals beeld dat ze opwierp op Instagram

Britney Spears heeft zich op Instagram geëxcuseerd bij haar fans. Ze schrijft dat ze de afgelopen jaren een vals beeld heeft opgeworpen van haar leven, dat ze pretenteerde dat alles goed was terwijl dat totaal niet het geval was.

Fans van de zangeres zijn in de war omdat de verhalen die opduiken over de situatie van Britney ins schril contrast staan met zorgeloze inhoud van haar berichten op haar Instagram-account. Ze gebruikte in het verleden vaak haar Instagramaccount, haar enige communicatiemiddel met haar vele fans, om video’s te plaatsen waarin ze volhield dat ze het geweldig deed en van haar leven genoot.

Een vals beeld, zo blijkt na haar emotioneel pleidooi in de rechtbank eergisteren. Met dat pleidooi hoopt ze uit de klauwen te geraken van haar vader-bewindvoerder.

Britney legt in de post ook uit waarom ze haar leven mooier voorstelde dan het eigenlijk is. “Ik deed het vanwege mijn trots en ik schaamde me om te delen wat er met mij is gebeurd (...) Geloof het of niet, doen alsof ik oké ben heeft ook echt geholpen (...) Ik heb het gevoel dat Instagram me heeft geholpen als een coole uitlaatklep, om mijn aanwezigheid te delen … te bestaan … en om gewoon het gevoel te hebben dat ik er toe doe, ondanks wat ik doormaakte (...)”