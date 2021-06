Doen ze het zaterdag weer? Het Wales van Gareth Bale zorgt al vier jaar lang voor speciale ploegfoto’s

Zaterdag gaan de 1/8ste finales op het EK voetbal van start met een partij tussen Wales en Denemarken. Daarbij is het uitkijken naar… de Welshe ploegfoto.

Wales pakte in de groepsfase vier punten tegen Zwitserland (1-1), Turkije (2-0) en Italië (0-1). En telkens begonnen Gareth Bale en co met een speciale ploegfoto. Niet allemaal mooi op twee rijtjes, maar zoals ze dat zelf op het moment verzinnen. Een trend die begon in 2017.

“We waren gewoon niet zo’n héél goed team”, lachte middenvelder Joe Ledley destijds in een interview met Wales Online. “We waren er eerst niet echt mee bezig, tot er een paar van die foto’s opdoken en het was vreselijk. Daarna hebben we besloten om die traditie verder te zetten. We hebben er ook wel wat geluk mee gehad. Het is geen bijgeloof of zo, maar ik denk niet dat we ooit nog een normale foto gaan laten maken.”

Afwachten wat voor gekke pose ze tegen de Denen bovenhalen.