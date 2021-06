Britse minister van Gezondheid beschuldigd van overtreden coronaregels door uitlekken buitenechtelijke relatie

De Britse minister van Gezondheid Matt Hancock (42) is vrijdag beschuldigd van overtreding van de coronaregels, nadat een tabloid onthuld had dat hij een verhouding had met een medewerkster die vorig jaar discreet als adviseur benoemd werd op zijn kabinet. De minister verontschuldigde zich voor de overtreding, maar sloot uit dat hij zou aftreden.

De boulevardkrant The Sun publiceerde foto’s waarop de minister, getrouwd en vader van drie kinderen, in een kantoor in Westminster Gina Coladangelo, die ook gehuwd is, op de mond kust. De foto dateert van 6 mei, toen omhelzingen in Engeland verboden waren vanwege de coronabeperkingen. Gina Coladangelo is een lobbyiste die vandaag de communicatie verzorgt van een winkelketen opgericht door haar man. Matt Hancock kent haar sinds ze op de universiteit zaten.

Een woordvoerder van Labour vroeg of de minister regels had overtreden en of er een “belangenconflict” was bij de benoeming van de raadgeefster op het ministerie. “Ministers hebben zoals iedereen recht op een privéleven”, aldus de woordvoerder van de oppositiepartij. “Maar als er geld van de belastingbetaler mee gemoeid is of als jobs aangeboden worden aan vrienden die een persoonlijke relatie met een minister hebben, moet dat onderzocht worden. De regering moet open en transparant zijn om te weten of er belangenconflicten of inbreuken op de regels zijn.”

Minister van Transport Grant Shapps zei op SkyNews dat elke benoeming via een uiterst “rigoureus proces” verliep dat niet omzeild kan worden. Verder weigerde hij commentaar op een “volledig persoonlijke” affaire.

Hancock “erkende dat hij de afstandsregels had geschonden”. De minister van Gezondheid zei dat “hij zich zou blijven inspannen om het land uit de pandemie halen” en hij vroeg respect voor de privacy “in deze persoonlijke aangelegenheid”.