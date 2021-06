Een atypische voorbeschouwing op de 1/8ste finales: Deense heksenketel in Amsterdam, “proper” vs “vuil” en nieuw protest in Boedapest?

Dat we bij Nederland moeten uitkijken naar Denzel Dumfries heeft u ongetwijfeld de voorbije dagen al meegekregen. En dat Harry Kane nog steeds op zoek is naar zijn allereerste goal ooit op een EK allicht ook. Maar wist u ook dat Italië nog maar amper overtredingen beging of dat Engeland-Duitsland een trauma oproept? Een atypische voorbeschouwing op de 1/8ste finales van het EK voetbal.