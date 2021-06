Twee nieuwe leiders en opnieuw een diamant: vijf dingen om te onthouden na de eerste oefenwedstrijd van Anderlecht

Met nieuwkomers Lior Refaelov en Wesley Hoedt meteen aan de aftrap werkte Anderlecht vrijdagmiddag zijn eerste oefenwedstrijd af tegen STVV. Het werd 1-1 onder het toeziend oog van Marc Coucke en Wouter Vandenhaute. Een uitslag die van weinig belang is, maar wat moeten we dan wél onthouden van de eerste oefenmatch van paars-wit? We zetten het voor u op een rijtje.