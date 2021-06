Meryame Kitir, federaal minister met een diploma van het leven: “Kijken naar competenties, niet naar diploma’s”

In 2020 had meer dan 50% van 30-34 jarigen geen diploma. Best veel volk zonder, maar ‘een diploma hebben’ wordt toch nog steeds als noodzakelijk gezien om succesvol te worden. Meryame Kitir (41) , federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid voor Vooruit, heeft geen diploma hoger onderwijs. Desondanks bekleedt ze één van de hoogst bereikbare functies in ons land. Hoe ervaart zij het gemis van een diploma?