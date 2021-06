Meer dan 2.000 mensen in Mumbai krijgen zoutoplossing in plaats van vaccin

In de Indiase miljoenenstad Mumbai hebben meer dan 2.000 mensen valse vaccins tegen het coronavirus gekregen. Dat gebeurde in niet-toegelaten tijdelijke centra, georganiseerd door oplichters, meldt de Indiase politie vrijdag. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de slachtoffers naar alle waarschijnlijkheid een zoutoplossing kregen, in plaats van een echt vaccin.

Het bedrog kwam aan het licht na een klacht van een groep mensen uit het noorden van Mumbai. Ze werden gevaccineerd in een centrum dat georganiseerd was door een privéziekenhuis. Geen van hen, zowat 300 mensen, had na de inenting symptomen zoals koorts ontwikkeld.

Een filmproducent had een gelijkaardige klacht ingediend, over hetzelfde ziekenhuis, dat het personeel van de producent ingeënt heeft. Geen van die personeelsleden had echter een certificaat ontvangen.

“We hebben tien mensen opgepakt, onder wie het koppel dat het ziekenhuis uitbaat, en we hebben 1,24 miljoen roepie (14.000 euro) in beslag genomen”, zei politiecommissaris Vishwas Nangre Patil.

Verschillende van de gearresteerden waren betrokken bij zeker acht andere vaccinatiekampen in de hele staat Maharashtra, waarvan Mumbai de hoofdstad is. Er is een speciaal team binnen de politie opgericht om ook hiernaar onderzoek te voeren.