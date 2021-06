Angela Merkel waarschuwt voor vierde coronagolf

In het licht van de snelle uitbreiding van de deltavariant van het coronavirus heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor een vierde golf in de pandemie gewaarschuwd en nieuwe restricties niet uitgesloten. “We moeten alles proberen om een vierde golf te verhinderen”, zei ze vrijdag na de topbijeenkomst van de Europese Unie in Brussel. Dat is van groot belang met het oog op de mogelijke economische gevolgen, aldus Merkel.

Testen, afstand houden en een mondmasker dragen zijn maar een kleine moeite vergeleken met “wat zal gebeuren als de dingen uit de hand lopen en we weer strengere maatregelen moeten invoeren”, zei de bondskanselier. Nu hebben we de besmettingen onder controle. “Alles moet eraan gedaan worden dat dit ook zo blijft.”

Merkel drong op de EU-top aan op een uniforme handhaving van de inreisregels voor gebieden met gevaarlijke virusvarianten. De regelingen in de EU-landen zijn niet eenvormig.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, waarschuwde voor een uitbreiding van de Indiase variant. Er is bezorgdheid over de mutanten van het virus, zei Von der Leyen vrijdag na de topbijeenkomst in Brussel.

In Groot-Brittannië is delta al de overheersende variant en ook in de EU neemt hij toe. Het goede nieuws is dat een volledige inenting ook tegen de deltavariant werkt. De Commissievoorzitster zei tegelijk dat maatregelen als het dragen van een mondmasker en het houden van afstand nodig blijven. Volgens Von der Leyen zijn meer dan 420 miljoen dosissen entstof aan de EU-landen geleverd en is bijna 60 procent van de EU-bevolking minstens één keer ingeënt.