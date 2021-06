Pedofiele babysitter gaat in beroep maar rechter verdubbelt straf: “Perverse persoonlijkheid”

Gent / Brugge -

De 22-jarige Tim B. uit Brugge is vrijdag in beroep veroordeeld tot het dubbele van zijn straf omdat hij als babysitter zeven kleine kinderen seksueel misbruikte. Hij kreeg ineens tien jaar effectief in plaats van vijf omdat het hof die eerste straf “niet passend” en “disproportioneel laag” vond. “Zijn perverse persoonlijkheid maken een gevangenisstraf van tien jaar volstrekt noodzakelijk”, klinkt het.