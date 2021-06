Alle abonnementen in Jan Breydel voor vierde seizoen op rij uitverkocht, Club Brugge start wachtlijst: “Die laten we jarenlang doorlopen”

Brugge - Corona of niet: voor het vierde seizoen op rij zijn alle abonnementen bij Club Brugge uitverkocht. Het gaat traditioneel om 24.000 zitjes. Opvallend: er komt nu ook een wachtlijst, en die blijft jarenlang geldig. Ondertussen maakt Club zich op voor de eerste oefenmatch van het seizoen: zaterdag tegen Beerschot.

Blauw-zwart begon vrijdagochtend al met teasen met een campagne op sociale media - Mata en Rits suggereerden dat alle wegen naar Jan Breydel leiden. In de vooravond werd het nieuws bekend gemaakt: ook dit seizoen zitten er (onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen, nvdr.) elke wedstrijd 24.000 fans in het stadion tijdens de thuiswedstrijden van Club Brugge. Dat was ook de vorige drie seizoenen al zo, want Olympia is voor het vierde seizoen op rij uitverkocht. Alle abonnees krijgen straks ook voorrang wanneer de ticketverkoop voor de Champions League start en de grootste sterren van Europa langskomen: een voordeel dat kan tellen.

Ondertussen begint Club Brugge zelfs met een wachtlijst. Opvallend: die lijst kan jarenlang doorlopen. “We begrijpen dat veel supporters hierdoor geen kans krijgen om een abonnement te nemen op hun favoriete club”, klinkt het bij blauw-zwart. “Om supporters alsnog de kans te geven om een wedstrijd van Club bij te wonen starten we met een wachtlijst. Je schrijft je éénmaal en je blijft er voor altijd opstaan: we laten hem doorlopen voor jarenlang, dus ok in de toekomst zal jouw gratis registratie op onze wachtlijst alleen maar voordelen opleveren.”

Zaterdag eerste oefengalop tegen Beerschot

Zaterdag speelt Club Brugge - nog zonder fans - een eerste oefengalop van het seizoen tegen Beerschot om 18.00 uur in het Belfius Basecamp. Die match wordt gestreamd en voorzien van professioneel commentaar. De Ketelaere, Kossounou, Van der Brempt en Mechele (vakantie na interlandverplichtingen) sluiten pas maandag aan, ook de EK-gangers (Vanaken, Mignolet, Sobol) zijn vanzelfsprekend nog niet van de partij. Iedereen die deze week de voorbereiding begon, zit zaterdag in de selectie.