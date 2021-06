De vaccinatie in Vlaanderen loopt nog altijd in sneltreinvaart. De bereidheid van de Vlamingen om zich te laten vaccineren blijft groot. We zitten nu in de staart van de campagne, het komt erop aan om die hoge bereidheid aan te houden. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke vrijdagmiddag gezegd op de wekelijkse briefing over de vaccinatie in Vlaanderen.

Volgende week worden nog eens 418.894 mensen gevaccineerd, onder wie 305.653 een eerste prik en 113.241 een tweede prik krijgen. De week van 5 juli komen er nog eens 616.642 bij, onder wie 102.934 een eerste en 513.708 een tweede prik.

De Vlaamse regering had in maart, bij de start van de vaccinatiecampagne, vooropgesteld dat alle Vlamingen tegen 11 juli, de Vlaamse feestdag, minstens een eerste dosis zouden krijgen. Volgens minister Beke is het realistisch dat elke Vlaming ouder dan 16 jaar die een eerste prik wil tegen 11 juli inderdaad een uitnodiging zal gekregen hebben, maar niet noodzakelijk zijn eerste prik ook effectief al gekregen zal hebben. “Als we rekening houden met de effectieve vaccinatiegraad en met de leveringen die in het vooruitzicht liggen, denk ik dat dat haalbaar is”, aldus Beke.