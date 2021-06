Brusselaars van 16 en 17 jaar nu al aan de beurt voor vaccinatie

Brussel - De vaccinatiecampagne in Brussel komt in een stroomversnelling, want vanaf vrijdagavond 18 uur kunnen jonge Brusselaars van 16 en 17 jaar zich al inschrijven voor vaccinatie. Dat maakt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bekend. De jongeren kunnen enkel gevaccineerd worden met het vaccin van Pfizer.

Vrijdagavond om 18 uur gaan de inschrijvingen voor jonge Brusselaars van 16 en 17 jaar open via het platform Bruvax of via het callcenter, bereikbaar op 02 214 19 19. Met hun rijksregisternummer bij de hand kunnen ze zich dan inschrijven voor hun vaccinatie. De GGC benadrukt dat 16- en 17-jarigen zich vrijwillig kunnen aanmelden voor het vaccin en er geen toestemming nodig is van ouders of voogd.

De jonge Brusselaars kunnen wel enkel ingeënt worden met het Pfizer-vaccin en krijgen dus twee dosissen. Het vaccin van Pfizer is het enige dat momenteel toegelaten is voor deze doelgroep.

Het Brussels gewest is de eerste gemeenschap in België waar deze jongeren zo snel aan bod komen. Het initiatief past binnen de bredere vaccinatie van de bevolking en heeft als doel om voldoende hoge vaccinatiegraad te bereiken en het aantal nieuwe besmettingen te verminderen. Zo kunnen bepaalde gezondheidsmaatregelen die in de omgeving van de jongeren gelden, onder meer in scholen, sportclubs of jeugdbewegingen, sneller worden opgeheven.