Drugslabo voor aanmaak van crystal meth ontdekt in villa

Merksplas - De politiediensten zijn donderdagavond binnengevallen in een villa in de Goordijkstraat in Merksplas. “Er was een tip binnengelopen bij de speurders dat in het pand vermoedelijk een drugslab aanwezig was en die informatie bleek te kloppen”, weet parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een actief lab ingericht voor de productie van crystal meth. Dat is een sterk verslavende en gevaarlijke drug die meestal verkocht wordt als kristallen of poeder. Toen de politie het pand binnendrong, was er niemand aanwezig. Er zijn ter plaatse dan ook geen arrestaties verricht.

“Het labo en het Clan Lab Response Unit (CRU), een gespecialiseerde dienst van de federale politie, kwamen ter plaatse om vaststellingen te doen”, weet de parketwoordvoerder. “De civiele bescherming werd nadien gevorderd om het labo te ontmantelen.”

Foto: FGP Antwerpen

Foto: FGP Antwerpen

Het af- en aanrijden van voertuigen van de speurders en hulpdiensten leidde tot speculaties op sociale media. “Zo was er ergens sprake van schoten die gehoord zouden zijn, maar daar klopt niets van”, zegt Aerts.

Crystal meth of methamfetamine is een synthetische drug die ‘wereldberoemd’ werd door de televisieserie Breaking Bad. In de Verenigde Staten zijn er al heel veel mensen het slachtoffer geworden van de drugs omdat crystal meth zo verslavend is.

Over de eigenaars of huurders van het pand kan het parket nog geen verdere informatie verstrekken. Het gaat om een vrij riante woning, helemaal omgeven door groen en een omheining. Aan de straatkant is er een stevige metalen toegangspoort opgehangen aan een betonconstructie. De gebruikers van het pand houden duidelijk van privacy. Het labo bevond zich wellicht in een schuur.

Volgens buren gaat het wellicht om een huurpand. “De kans is klein dat iemand zo’n labo gaat inrichten in zijn eigen huis.”