Groetjes uit Blankenberge, 1952: “Tuttefrut van Donald Duck en Fanta in een stijlvol geribbeld flesje. Die toen nog giftig oranje gekleurd mocht zijn”

Blankenberge -

Aan de kust is altijd wat te zien. Zelfs al is er niets, blijft er altijd de einder. De vrouw in het badpak dat fleurt als een bloemenperk in het midden van de foto, heeft de handen gevouwen. De armen in ruststand en wacht voor de buik gehangen. Als het maar in de verte is, mag het turen even eindeloos zijn als de einder is.