Nieuw onderzoek toont aan: coronavirus circuleerde mogelijk al in oktober 2019 in China

Het coronavirus circuleerde al in oktober of november 2019 in China. Twee maanden voor het eerste geval werd waargenomen. Dat blijkt uit een nieuwe studie die vrijdag gepubliceerd werd.

Het waren onderzoekers van de Britse universiteit van Kent die verschillende methodes hanteerden om te schatten wanneer het coronavirus voor het eerst opdook. Ze stellen vast dat de eerste gevallen al aanwezig moeten geweest zijn in de periode tussen begin oktober en midden november 2019.

Volgens hun schattingen is de meest waarschijnlijke startdatum 17 november 2019. De onderzoekers gaan er ook van uit dat het in januari 2020 al over de hele wereld verspreid was.

Voedselmarkt

Nochtans had men in China het eerste geval pas ontdekt in december 2019, gelinkt aan de voedselmarkt van Wuhan. Maar uit eerder onderzoek bleek al dat sommige gevallen geen bekende link hadden met die voedselmarkt, wat impliceert dat SARS-CoV-2 al eerder aan het circuleren was. Een eerder onderzoek van de WHO en de Chinese overheid bevestigde al dat het mogelijk was dat er menselijke infecties waren voor de uitbraak in Wuhan.

Een andere paper, van het Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle, suggereert dat het virus dat in Wuhan opdook, eigenlijk al een variant was van een ander origineel virus, waarvan er besmettingen elders in China zijn waargenomen. Die informatie haalt Hutchinson uit de DNA-data van die vroege besmettingen.

Uit nog een andere studie, dit keer van Australische onderzoekers, blijkt dat SARS-CoV-2 heel makkelijk overgaat op mensen, veel makkelijker dan op andere soorten. Dat zou volgens de onderzoekers kunnen betekenen dat het virus al aangepast was aan de mens toen het voor het eerst opdook.