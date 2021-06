Ook bij Deense voetbalfans coronabesmettingen met deltavariant vastgesteld

De Deense gezondheidsautoriteiten hebben de Denen vrijdag opnieuw opgeroepen om zich te laten testen op COVID-19. Ze richten zich eveneens tot de toeschouwers van de voetbalwedstrijd Denemarken-Rusland op het Europees kampioenschap, omdat een aantal van die toeschouwers besmet blijkt met de deltavariant van het coronavirus.

In totaal hebben zestien Deense voetbalfans een coronabesmetting met de deltavariant opgelopen: het gaat om twaalf toeschouwers van de wedstrijd Denemarken-België en vier toeschouwers van de wedstrijd Denemarken-Rusland. Ook in Finland is ongerustheid ontstaan: daar werden coronabesmettingen vastgesteld bij bijna honderd voetbalfans, die in Sint-Petersburg de wedstrijd België-Rusland hadden bijgewoond.

Dinsdag heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog haar bezorgdheid geuit over de versoepeling van de coronamaatregelen in sommige gastlanden van het EK voetbal, nadat het aantal coronabesmettingen rond verschillende stadions toegenomen was.