Britse minister onder vuur voor overtreden coronaregels… tijdens buitenechtelijke affaire

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock (42) is in het oog van de storm terechtgekomen, nadat een tabloid een verhouding onthulde met een medewerkster die vorig jaar discreet als adviseur benoemd werd op zijn kabinet. De minister verontschuldigde zich voor de overtreding. Maar premier Boris Johnson moest zelf de meubelen komen redden.

De geloofwaardigheid van minister Hancock werd in twijfel getrokken nadat The Sun foto’s publiceerde van hem met Gina Coladangelo, een vriendin die hij aanstelde in een directeursfunctie bij het ministerie ...