Brussels Parlement vraagt unaniem om rouwverlof voor ambtenaren te verlengen tot 10 dagen

Brussel - Het Brussels Parlement heeft vrijdag een aantal resoluties unaniem aangenomen waarin aangedrongen wordt om het rouwverlof voor Brusselse ambtenaren op te trekken tot tien dagen.

Het parlement vraagt in de resoluties aan de regering om bij de lopende onderhandelingen over het statuut en de verloning van de ambtenaren van het Brussels Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies en de instellingen van openbaar nut de vraag de ondersteunen.

De verlenging tot tien dagen zou moeten gelden voor ambtenaren die rouwen om het verlies van een kind of van een kind van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van het personeelslid, of van een kind dat langdurig geplaatst is in een opvanggezin waarvoor het personeelslid of de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van het personeelslid verantwoordelijk is.

In eerste instantie verwierp de meerderheid de voorstellen van resolutie van Céline Fremault (cdH) en Bianca Debaets (CD&V) in commissie, net omdat de onderhandelingen met de vakbonden over het statuut en de verloning liepen, maar tijdens de plenaire behandeling stemden ze ermee in om de teksten terug naar commissie te sturen.

Eerder deze maand keurde de Kamer een wet goed die het rouwverlof voor de werknemers en federale ambtenaren uitbreidt tot tien dagen. In de rand van die discussie kondigde de Vlaamse regering aan dat ze aan eenzelfde regeling werkt voor de Vlaamse ambtenaren.