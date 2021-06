De onderzoekscommissie over de PFOS-vervuiling is officieel van start gegaan. Over uiterlijk zeven maanden moeten ze hun eindrapport af hebben en moet duidelijk zijn waar het allemaal is misgelopen de afgelopen twintig jaar. En wie daar verantwoordelijk voor is. “We willen vaart maken”, zegt kersvers voorzitter Hannes Anaf (Vooruit). “Dit gaat per slot van rekening over de volksgezondheid.”