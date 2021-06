Washington neemt stappen tegen nieuwe verkiezingsregels Georgia

De Amerikaanse regering neemt stappen tegen nieuwe verkiezingsregels in de staat Georgia, die nadelig uitpakken voor bepaalde bevolkingsgroepen zoals zwarten. Het ministerie van Justitie in Washington spant een rechtszaak aan omdat de nieuwe kieswet burgerrechten zou schenden. De wet discrimineert zwarte stemmers, aldus minister Merrick Garland.

Georgia voerde eerder dit jaar strengere regels in voor het identificeren bij het stemmen. Ook het vervroegd afgeven van je stembiljet is aangepakt. Verder kunnen staatsfunctionarissen het toezicht op het stemmen overnemen. Het is ook illegaal geworden om kiezers in een rij voor het stemlokaal water en eten te geven.

De stap van Georgia ligt in lijn met maatregelen van meerdere andere staten die worden bestuurd door de Republikeinen van de vorige president Donald Trump. Zij willen de drempel om te stemmen verhogen om een nieuwe overwinning van de rivaliserende Democraten te beletten, na de verrassende zege van Biden in onder meer Georgia bij de presidentsverkiezingen. De beperkingen volgen op de valse beweringen van Trump dat zijn nederlaag bij de verkiezingen in november het resultaat was van wijdverbreide fraude.

De Democraten van president Biden probeerden eerder deze week nog een wet door het parlement te loodsen die zo veel mogelijk barrières om te stemmen moest wegnemen. Maar de Republikeinen in de Senaat hielden dat tegen. Biden bezwoer toen andere stappen te ondernemen om het stemrecht te beschermen. Hij vindt de nieuwe wet van Georgia een gruwel.