Marc Brys vertrekt zonder nieuwkomers op stage: “Tja, het is de realiteit”

OHL is vanmiddag voor een week op stage vertrokken naar het Nederlandse Sint-Michielsgestel. Coach Marc Brys stond net voor de afreis nog even de pers te woord. Hij moet het nog altijd stellen zonder één enkele nieuwkomer en heeft zijn groep aangevuld met beloften om toch met 23 spelers op stage te kunnen. “Prettig is het niet, maar de situatie is de situatie”, aldus Brys.