De match van de waarheid voor Vlaams-Portugese gezinnen: “Ik supporter voor Portugal, maar met een Belgisch biertje in mijn hand”

Nergens zal de spanning in huis zondagavond zo hoog oplopen als bij deze drie Vlaams-Portugese gezinnen. Hoewel de liefde doorgaans groot is, zal die tijdens de EK-wedstrijd tussen België en Portugal even dalen tot onder het nulpunt. Geen avondje samen supporteren, maar met ingehouden adem kijken naar de match van de waarheid.