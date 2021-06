Eerst tuinaanlegger, dan zwaantje, nu priester: “Op mijn 18de brochure over priesteropleiding aangevraagd, maar nooit toegekomen”

Torhout -

Dave Vannieuwenhuyse (44) legde vroeger tuinen aan, daarna was hij jarenlang motoragent. Tien jaar geleden, bij het sterfbed van zijn vader, besloot hij zijn leven nog eens een fameuze draai te geven: hij ging het seminarie in. Zondag wordt hij – na een jaar coronavertraging – in Torhout tot priester gewijd. “Elke mis brengt mij rust, maar met de motor rijden blijft de ultieme vrijheid.”