Youngster Renato Sanches wordt tegen Rode Duivels opnieuw in de basis verwacht: “We zoeken nog naar de juiste manier om hen te bekampen”

In de laatste groepswedstrijd van Portugal tegen Frankrijk was Renato Sanches de surprise van de chef. De jonge middenvelder van Lille stelde niet teleur en wordt tegen de Rode Duivels opnieuw in de basis verwacht. “We hebben vandaag nog een meeting gehad om het over de Belgen te hebben”, vertelde Sanches op de persconferentie van vrijdag.

“Ik heb gewoon mijn best gedaan”, reageerde Sanches zelf bescheiden op zijn prestatie tegen de Fransen. “Ik denk inderdaad dat ik een goeie wedstrijd heb gespeeld, net zoals de hele ploeg. Als we van de coach de kans krijgen, zijn we allemaal klaar om het te laten zien. We hebben een goeie groep.”

Niet alleen de Portugezen, maar ook de Rode Duivels beschikken over een goeie groep, beseft Sanches. “We hebben het uiteraard al over de Belgen gehad. Vandaag (vrijdag, red.) hebben we nog een meeting gehad. We moeten nu vooral de juiste strategie vinden om hen te bekampen.”

Na de goeie prestatie tegen de Fransen is de hoop in Portugal weer een beetje gegroeid. “Maar we mogen ons niet laten meeslepen door de pers of sociale media”, vindt Sanches. “In het voetbal kan het de ene dag goed gaan, maar weet je niet wat er de volgende zal gebeuren. We moeten nu ons moment pakken en er van genieten. Maar wel genieten met de wil om te winnen.”