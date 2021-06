Broertje van Franse superster tekent driejarig contract bij Paris Saint-Germain

PSG heeft de 14-jarige Ethan Mbappé een driejarig contract aangeboden, een voorstel waarop de jonge middenvelder maar al te graag is ingegaan. Ethan Mbappé is het jongere broertje van Frans én PSG-superster Kylian Mbappé.

In tegenstelling tot zijn broer is Ethan geen pijlsnelle flankspeler maar eerder een creatieve middenvelder die de bal graag voelt. Toch worden hem net als zijn broer grote kwaliteiten toegedicht, in die mate dat PSG besloot hem een driejarig contract aan te bieden, ondanks de interesse van andere topclubs uit binnen- en buitenland.

In tegenstelling tot zijn broer Kylian, die eerst doorbrak bij Monaco en pas daarna door PSG werd opgepikt, willen de Parijzenaren deze keer niet dezelfde fout maken en werd het 14-jarige talent een contract aangeboden.