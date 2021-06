Experts maken zich zorgen om onze jongeren: wordt het ‘de zomer van de losbandigheid’?

Het ‘rijk van de vrijheid’ zou voor veel jongeren wel eens ‘de zomer van de losbandigheid’ kunnen worden. Na waarschuwingen in Nederland, delen ook Vlaamse experts hun bezorgdheid over potentieel overdreven drugs- en alcoholgebruik in de komende maanden. “Doordat ze zolang niet zijn uitgegaan, bestaat het risico dat jongeren minder goed kunnen inschatten wat hun lichaam aankan.”