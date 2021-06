Veel volk voor laatste groet aan militair Jürgen Conings in Maasmechelen

Er is vrijdag kort voor 19 uur al veel volk opgedaagd om een laatste groet te brengen aan militair Jürgen Conings, naar wie 35 dagen lang een zoekactie was gehouden. Even was er voor het verkeer wat oponthoud op de rotonde bij de afrit van de E314 en op de drukke Rijksweg (N78), omdat de rechterrijstrook richting Lanaken was voorbehouden voor de mensen, die naar het uitvaartcentrum Papillon wilden afdraaien. Het doorgaand verkeer kan op de linkerrijstrook verder doorrijden naar Lanaken.