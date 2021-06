LIVE. Welke straf krijgt agent Derek Chauvin voor de moord op George Floyd? Volg het hier

Derek Chauvin (45), de Amerikaanse ex-politieagent die schuldig is bevonden aan de moord op George Floyd, weet vanavond hoe lang hij naar de gevangenis moet. De man riskeert een maximale celstraf van 40 jaar, maar het zal wellicht minder zijn.

In een rechtszaal in hartje Minneapolis zal Derek Chauvin vanavond aanhoren welke straf hij krijgt voor de moord op George Floyd. De zitting begint om 20.30 uur onze tijd en is live te volgen.

Intussen is het al meer dan een jaar geleden dat Chauvin minutenlang op de nek van de zwarte Floyd knielde, met diens dood als gevolg. De zaak veroorzaakte wereldwijde verontwaardiging onder de slogan Black Lives Matter. Chauvin werd na de feiten ontslagen uit het politiekorps van Minneapolis.

Foto: AFP

Het was een volksjury die op 20 april tot de conclusie kwam dat Chauvin ook schuldig was aan moord. Nu is het aan een beroepsrechter om de strafmaat te bepalen. Chauvin verblijft momenteel in de streng beveiligde gevangenis van Oak Park Heights en wordt daar afgeschermd van de andere gevangenen.

Hoewel vaststaat dat de ex-agent naar de cel zal moeten, kan de duur van die straf nog alle kanten uit. In het maximale scenario moet Chauvin 40 jaar naar de cel, maar zijn advocaat pleit voor een voorwaardelijke straf. Het feit dat Chauvin geen strafblad heeft is alleszins één verzachtende omstandigheid die de advocaat aanhaalt. “Voor dit incident was meneer Chauvin een harde werker die de wet respecteerde”, klinkt het. “Hij was er zich bovendien niet van bewust dat hij een misdaad aan het plegen was.”

Derek Chauvin. Foto: VIA REUTERS

De openbare aanklager mikt op zijn minst op 30 jaar cel, gezien de gigantische impact van Chauvins daden op Floyd, zijn familie en bij uitbreiding de hele natie en zelfs de wereld. “We zijn niet op zoek naar wraak”, zegt openbaar aanklager Keith Ellison in The Washington Post. “We kijken naar de ernst van wat er gebeurd is.”

Ook de getuigen zouden ernstige schade opgelopen hebben. Twee meisjes - één 9 jaar en het andere 17 op het moment van de feiten - vertelden tijdens het proces hoe ze een blijvend trauma hebben opgelopen en zich schuldig voelen dat ze niets konden doen om Floyd te redden.

Chauvin zelf heeft nooit spijt getoond voor de dood van Floyd en nam zelf nooit het woord tijdens zijn proces. Ook deze vrijdag krijgt hij de kans om te spreken in de rechtszaal, maar weinigen die in de aanloop van de zaak verwachtten dat hij dat ook echt zou doen.