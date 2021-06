Misbruikte Valérie Bacot is veroordeeld, maar moet niet naar cel voor moord op stiefvader

De Franse Valérie Bacot krijgt vier jaar celstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor de moord op Daniel “Dany” Polette: haar misbruikende stiefvader die later haar man, pooier en vader van haar vier kinderen werd. Er was door de openbare aanklager vijf jaar cel geëist. Toch zal ze niet effectief naar de gevangenis moeten, omdat ze al bijna een jaar in voorhechtenis zat.

De openbare aanklager had vijf jaar cel, waarvan vier jaar voorwaardelijk, geëist. Dat met het idee dat Bacot dan niet opnieuw naar de gevangenis moest. De vrouw heeft tot nu toe al bijna een jaar in voorhechtenis gezeten. Het zijn er dus vier, waarvan drie jaar voorwaardelijk, geworden. En ze moet zich ook laten behandelen.

Aan haar schuld werd niet getwijfeld, maar toch gaat ze dus vrijuit. “U zult dit hof van assisen buitenwandelen” zei de voorzitter van het hof tegen haar. Bij het voorlezen van de uitspraak klonk er luid applaus in de zaal. “Het hof wenst u vrede en sereniteit”, klonk het.

In maart 2016 doodde Valérie Bacot haar echtgenoot én voormalige stiefvader Daniel “Dany” Polette met een nekschot in de auto waarin het slachtoffer haar regelmatig dwong om seks te hebben met andere mannen.

Omdat Polette ook aan haar 14-jarige dochter had gevraagd hoe ze op seksueel vlak was, wilde Bacot ingrijpen. Ze zag naar eigen zeggen geen andere uitweg. Ze pleitte eerder dan ook schuldig.

Het proces werd in Frankrijk met argusogen gevolgd omdat het deels ook het proces is van de lakse manier waarop de Franse samenleving ingrijpt tegen seksueel misbruik en huiselijk geweld. Er hadden ook 700.000 Fransen een petitie ondertekend om haar niet te veroordelen.

