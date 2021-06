Ajacied Carel Eiting tekent bij KRC Genk: “Een type Daley Blind”

Na Simen Jukleröd en Mujaid Sadick heeft KRC Genk zijn derde versterking beet voor de A-ploeg. Nadat hij met succes medische tests aflegde, zette Ajacied Carel Eiting zijn handtekening onder een contract tot 2025.

Deze 23-jarige linksvoetige middenvelder was Nederlands jeugdinternational van de U15 tot de U21. Hij won met Ajax ook de dubbel en speelde in de Champions League en de Europa League. Eiting is een verlengstuk van de coach op het veld, hij is het gewoon om de lijnen uit te zetten. Hij kan centraal spelen en vanaf de flank, in steun van een diepe spits. Hij moet worden gezien als een versterking in de breedte in een seizoen dat zich door Europees voetbal als zwaar aankondigt.

Vorig seizoen werd hij verhuurd aan de Engelse tweedeklasser Huddersfield Town. Daar speelde hij 23 wedstrijden. Zijn balans: drie goals en drie assists. Een knieblessure maakte begin 2021 een einde aan die hoogconjunctuur. Pas tegen het einde van het seizoen kwam hij weer boven water.

Coach Gery Vink had Eiting onder zijn hoede bij de U17 en de U19 van Ajax en kent dus zijn kwaliteiten door en door. “Een heel interessante speler”, noemt hij het. “Technisch is hij zeer begaafd, hij heeft een fluwelen linker. Hij mist misschien wel wat startsnelheid maar weet dat uitstekend te camoufleren door heel snel keuzes te maken. Op dat vlak is hij briljant, hij kan een elftal sturen.”

Vraag is of Eiting ook in de stugge Jupiler League tot zijn recht zal komen. “Bij jullie spelen de meeste clubs wat behoudender, compacter. Wel, dan heb je creativiteit nodig om het slot open te breken en die heeft hij. Je kan hem eigenlijk vergelijken met Daley Blind. Het is een slimme jongen, het was een prima student en hij is prettig in de omgang. Je kan heel goed met hem over voetbal praten. Ten slotte heeft hij ook leiderscapaciteiten. Kortom, iemand met veel potentieel. Een heel bruikbare pion voor John (van den Brom).”