Roberto Martinez predikt geduld tegen Portugal: “Niet evident voor het dynamische team dat wij zijn”

Buiten Castagne trekken de Rode Duivels zonder geblesseerden naar Sevilla. Chadli trainde gisteren niet mee, maar dat is niets om ongerust over te zijn. Martinez wilde zijn basiself nog niet geven, maar veel discussiepunten zijn er niet. Vermaelen of Boyata in het centrum van de defensie lijkt de enige onzekerheid. Tenzij Martinez verrast.

Er mogen 15.000 toeschouwers binnen in La Cartuja. Dat zullen vooral Portugezen zijn, want de hoofdstad van Andalusië ligt op slechts 200 kilometer van de Portugese grens. Weer een uitwedstrijd, en op een slecht veld dan nog. Maar de bondscoach zoekt geen excuses. “Het veld is voor de twee ploegen hetzelfde. We hebben gehoord dat ze er hard aan werken. Ze maken het zo goed als mogelijk in orde. We kunnen het zelf zien als we er trainen en kunnen dan ons oordeel vellen. We zijn het intussen gewoon om op verplaatsing te spelen.”

De bondscoach heeft wel een wedstrijdplan. Met één kernwoord: geduld. “We moeten geduldig zijn. Dat is niet evident voor het dynamische team dat wij zijn. We mogen onszelf ook niet verloochenen, we kunnen onszelf niet veranderen. We zijn gebouwd om aan te vallen. Portugal is heel goed uitgebalanceerd, het heeft aanvallende kwaliteiten. In de eerste plaats Cristiano Ronaldo. Hij is klinisch. Hij vindt altijd de goede ruimte, penetreert van op verschillende plaatsen, is ijzersterk met het hoofd. We moeten hem collectief opvangen.”

Martinez hoedt zich ervoor om alleen over Ronaldo te spreken. “Hij is niet alleen. Bernardo Silva, Diogo Jota, Bruno Fernandes, Renato Sanches, Moutinho, en dan nog Pepe achterin, wat de goede organisatie van de defensie nog eens benadrukt. Ze weten hoe ze topwedstrijden moeten aanpakken. Dat hebben ze bewezen als Europees kampioen en als winnaar van de Nations League. Ze hebben sterke individualiteiten en dat koppelen ze aan winnaarsmentaliteit. We zullen geduldig moeten zijn, de wedstrijd proberen te controleren. Dat wordt ons uitgangspunt. Geduldig zijn en op het juiste moment toeslaan.”