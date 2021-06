Twee grote watermaatschappijen slaan handen in elkaar: “We zijn heel dicht bij het moment gekomen waarop er geen water meer uit de kraan zou komen”

Om de strijd tegen droogte en klimaatverandering aan te kunnen, slaan watermaatschappijen Farys en De Watergroep de handen in elkaar. Samen voorzien ze zowat 4,5 miljoen Vlamingen van drinkwater. En dat willen ze blijven doen. “Op een gegeven moment komt de bevoorrading in het gedrang. Dan willen we klaar zijn.”