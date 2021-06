Groen-voorzitster Meyrem Almaci over PFOS, peilingen en perceptie: “Wij moeten pas in 2024 in topvorm zijn”

Groen was sinds de deelname aan de federale regering nog nauwelijks uit de verf gekomen. En toen ze de Vlaamse regering in verlegenheid kon brengen in het PFOS-dossier, keerde de kritiek als een boomerang naar Zwijndrecht terug, de enige gemeente waar de partij de burgemeester levert. Voorzitster Meyrem Almaci laat niet op haar kop zitten. “Het is niet correct om een lokaal bestuur te viseren omdat je zelf niets gedaan hebt met een alarmerend rapport. En wat die zichtbaarheid betreft: de motor slaat aan. In het najaar staan we weer vooraan.”