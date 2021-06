Romelu Lukaku barst van het vertrouwen: “Ronaldo, Benzema, Kane,... Ik ben nu ook wereldklasse”

In Italië heeft Romelu Lukaku in zes duels met Cristiano Ronaldo maar één keer gewonnen. Toch wordt hij door zijn topprestaties bij Inter dit seizoen (24 goals, 11 assists) en de Rode Duivels op dezelfde hoogte geplaatst als CR7. Big Rom heeft nog een hele carrière voor zich en kan Ronaldo ooit overtreffen.

Op de persconferentie met Lukaku was de match in de match met Ronaldo een hoofdthema. De Portugees zit aan 178 interlands en 109 goals, maar gemiddeld scoort Lukaku vaker per match. “Het zijn wel indrukwekkende cijfers van Ronaldo. Op zijn leeftijd blijft hij doorgaan. Na de uitschakeling van Juventus in de Champions League tegen Porto kreeg hij kritiek waarvan ik dacht: Dat kan niet waar zijn. De match erop tegen Cagliari trapte hij er drie binnen op een kwartier (het was een halfuur, red). Straf. Ik probeer alleszins zo dicht mogelijk bij hem te komen.”

Toch is Lukaku niet jaloers. “Ja, ik zou graag Ronaldo’s dribbel en schot hebben, maar hij wil wellicht mijn kracht en spel met de rug naar de goal. Ach, ik heb concurrentie nodig. Als iemand zegt dat hij beter is dan ik, wil ik hem overstijgen. Ronaldo wil in alles de beste zijn, Mbappé wil ook alles winnen. Ik heb een grote stap gezet. Vroeger sprak men over Lewandowski, Benzema en Kane als spitsen van wereldklasse. Bij mij beperkte de commentaar zich altijd tot: Hij is in vorm. Wel, nu ben ik ook wereldklasse. Dat was mijn persoonlijke doel. Daarbij was het belangrijk om te beginnen winnen. Die titel met Inter gaf me motivatie en nu wil ik ook winnen met de Duivels. Het zou de ultieme erkenning zijn voor deze ploeg.”

WK 2022

Tegen Portugal rekent België op Big Rom. Als het moeizaam loopt moet hij er één binnen trappen, liefst eerder dan Ronaldo. “Als ik slecht speel zal ik mezelf en de ploeg erg teleurstellen, want dit is het juiste moment om te oogsten. Op het WK tegen Frankrijk waren we niet matuur genoeg. We wilden het te mooi doen en waren gekloot. Nu kunnen we winnen op allerlei manieren. Dit zijn de matchen waar het om gaat. Ik zal er staan en de ploeg ook.”

Met eventuele EK-winst zal de honger van Lukaku niet gestild zijn. Ooit zei hij dat hij zou stoppen na Euro 2020, maar Romelu bedacht zich. “Volgend jaar is er al een WK, hé.”

