Vanaf morgen weer een beetje meer vrijheid: deze versoepelingen gaan zondag in

Zondag, 27 juni, gaat een nieuwe fase in van het zomerplan. Dat betekent dat er een aantal nieuwe versoepelingen zit aan te komen. Een overzicht.

• Voor de horeca betekent dit dat klanten opnieuw met acht aan één tafel mogen zitten. Dat zowel binnen als buiten. Ook het gebruik van plexiglas, waar in het verleden al wat discussie rond bestond, is opnieuw toegestaan op buitenterrassen. Horecazaken mogen ook opnieuw tot 1 uur ’s nachts openblijven. Dat sluitingsuur geldt ook voor nachtwinkels en thuisbezorging. En caféspelen zijn opnieuw toegelaten, maar er moet wel een mondmasker gedragen worden.

• Ook wordt vanaf 27 juni het samenscholingsverbod afgeschaft.

• Thuis mogen ook acht mensen ontvangen. Dat geldt ook voor gezinsvakanties in toeristische logies. Voor toeristische logies die meer dan 15 mensen kunnen herbergen, zijn er geen limieten. Maar de veiligheidsprotocollen moeten dan wel gevolgd worden.

• Het Overlegcomité besliste ook dat er geen limiet meer zal liggen op het aantal aanwezigen op recepties en banketten. Maar daar moeten wel dezelfde regels als in de horeca gevolgd worden. Dat wil zeggen dat tafels anderhalve meter uit elkaar moeten staan en dat er maximaal acht personen aan één tafel mogen zitten. Dansen op een huwelijksfeest zit er voorlopig nog niet in.

• Het aantal aanwezigen tijdens erediensten blijft binnen op 200 en buiten op 400.

• Markten mogen doorgaan met 5.000 aanwezigen als er eenrichtingsverkeer gehanteerd wordt. In juli en augustus moet er nog steeds een mondmasker gedragen worden. Dezelfde regels gelden voor kermissen, maar daar moeten attracties ook voldoende ontsmet worden.

• Evenementen binnen mogen 2.000 toeschouwers ontvangen – denk aan culturele voorstellingen, muziekconcerten of sportwedstrijden. Sinds 9 juni was dat maximaal tweehonderd personen. Iedereen moet nog altijd een mondmasker dragen en op veilige afstand van elkaar zitten.

• Evenementen buiten, zoals voetbalwedstrijden, mogen tot 2.500 personen ontvangen. Dat kan verhoogd worden naar 5.000 als er gewerkt wordt het met Covid Safe Ticket.

• Fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

• Je mag weer naar het werk, want telewerk is niet langer verplicht. Het blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen. Sinds 9 juni was één terugkomdag toegelaten.

• Geen beperkingen meer bij het winkelen. Tot nu toe mocht je maar met z’n tweeën naar de winkel. Een mondmasker blijkt wel verplicht.

• Jeugdkampen mogen weer met overnachting en met een maximum van 100 personen. Ook jeugdactiviteiten en het verenigingsleven mogen met datzelfde maximum weer op gang komen. Pre-testing wordt wel ten zeerste aanbevolen.