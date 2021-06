Reddingsactie na instorting flatgebouw Miami verloopt uiterst moeizaam: “We horen wel geluid, maar dat wijst niet noodzakelijk op overlevenden”

In Miami wordt daags na de instorting van een flatgebouw nog steeds gezocht naar overlevenden. De dodentol staat voorlopig op 4 personen, maar met 159 vermisten kan dat de komende dagen en uren nog fors oplopen. De reddingsoperatie in het plaatsje Surfside verloopt extreem moeizaam. “We horen geluiden, maar dat wijst niet per se op leven.” Intussen is het eerste slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om de 54-jarige Stacie Fang, een moeder van een 15-jarige jongen die het drama wel overleefde.