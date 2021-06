Band of Brothers: de hechte vriendschapsbanden tussen de Rode Duivels in kaart gebracht

De stevige band tussen Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne hebben we al vaker belicht. Maar hoe zit het met de andere Duivels? De sfeer is goed, klinkt het. We geloven het graag. Maar wie trekt met wie op? Wie zijn de onafscheidelijke duo’s? Welke groepjes zijn er gevormd? De plaatsindeling van de kleedkamer in Tubeke verraadt al veel. Een kijk in de menselijke relaties bij de Rode Duivels.