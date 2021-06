WEER. Wisselvallige, maar warme zaterdag

Het wordt zaterdag bewolkt met buien en mogelijk onweer. De temperaturen kunnen wel oplopen tot 24 graden, meldt het KMI.

Zaterdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met eerst enkele buien in het westen en het centrum. In de namiddag kunnen er overal buien vallen die vooral over de westelijke landshelft een onweerachtig karakter kunnen krijgen. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 24 graden in de Kempen. De wind waait zwak uit zuid tot zuidoost of uit veranderlijke richtingen.

Zaterdagavond en -nacht neemt de kans op buien af en worden de opklaringen breder. De minima dalen naar waarden tussen 10 graden in sommige Ardense valleien en 16 graden in de grote steden. Op het einde van de nacht is er kans op wat nevel. De zwakke en aan de kust meestal matige wind draait naar het oosten.

Zondag zijn er eerst brede opklaringen met hoge wolkenvelden. In de loop van de late namiddag verwachten we vanaf de Franse grens enkele buien met kans op lokaal onweer. De maxima schommelen tussen 23 graden in de Hoge Venen en 27 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost.

Ook de rest van de week wisselvallig

Maandag is het wisselvallig met soms regen of buien, plaatselijk vergezeld van onweer. De maxima schommelen tussen 20 en 26 graden. In de meeste streken waait er een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest.

Dinsdag blijft het wisselvallig met perioden van regen of buien, steeds met kans op lokaal onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Woensdag is het aanhoudend wisselvallig met vooral na de middag en ‘s avonds buien en kans op onweer. We halen maxima tot rond 22 graden in het centrum. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen.

Donderdag en vrijdag lijkt de kans op buien te blijven bestaan bij maxima in de meeste streken rond 21 graden.