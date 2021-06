Brusselaars kunnen zich dit weekend zonder afspraak laten inenten op de Heizel

Het vaccinatiecentrum op de Heizel in Brussel biedt dit weekend de mogelijkheid aan mensen om zich zonder afspraak te laten vaccineren, tussen 9 en 15 uur. Dat heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) vrijdagavond bekendgemaakt.

“Alle Brusselaars van 16 jaar en ouder kunnen zich dit weekend laten vaccineren in het Heizelvaccinatiecentrum met of zonder afspraak”, aldus de GGC, die wel aanbeveelt om op voorhand een afspraak te maken om wachtrijen te vermijden en zeker te zijn van een vaccin. De afspraak kan gemaakt worden via de website www.bru-vax.brussels.

Brusselaars van 16 of 17 jaar krijgen de eerste dosis van het Pfizer-vaccin en de tweede dosis krijgen ze volgende maand. Wie 18 jaar of ouder is kan kiezen tussen het vaccin van Johnson & Johnson (een prik) of Pfizer. Mensen die voor J&J kiezen moeten wel expliciet aangeven toestemming te geven voor die entstof.