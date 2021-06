CD&V-voorzitter Coens wil werken aan Oosterweel laten stilleggen: “Gezondheidsrisico’s kunnen we ons niet permitteren”

CD&V-voorzitter Joachim Coens wil de werken aan de Oosterweelverbinding laten stilleggen. Hij wil eerst duidelijk over de risico’s voor de gezondheid. Lantis zegt dat de Oosterweelwerken de volksgezondheid juist zullen verbeteren.

“Eerst moet onderzocht worden of er een risico is voor de volksgezondheid. Pas dan kunnen we voortgaan.” Dat zegt hij in De ochtend op Radio 1.

“Dat moeten we nu eerst doen. We kunnen over drie jaar toch niet zeggen dat we het wel wisten. Dus nu moeten we eerst weten of er een risico is vooraleer men verder kan gaan met de werken. Gezondheidsrisico’s kunnen we ons niet permitteren.”

“De Oosterweelwerken zijn niet schadelijk voor de volksgezondheid. Integendeel, wij verbeteren de volksgezondheid.” Als het van Luc Hellemans, CEO van Oosterweel-bouwheer Lantis, afhangt, gaan de werken duidelijk door. “De zwaarst vervuilde grond wordt afgedekt, en het grondwater dat wordt opgepompt, wordt gezuiverd.”

Luc Hellemans.

“Kijk, wij werden geconfronteerd met een vervuilde grond. Die pakken we aan. Als wij vandaag niet voortwerken, blijft die problematiek liggen. Want perspectief op sanering door de vervuiler was er niet.”