Britse media: “Hoofdverdachte van ontvoering Madeleine McCann had geheim stuk grond in Portugal”

Foto: ASSOCIATED PRESS

Christian Brueckner, de hoofdverdachte in de zaak Madeleine McCann, bezat samen met zijn ex een stuk grond waar tot nu toe nog niet gezocht is.

Het was de vader van Nicole Fehlinger, de ex van Christian Brueckner, die speurders over de eigendom op de hoogte bracht waar alleen maar zijn dochter en waarschijnlijk ook Brueckner toegang toe hadden. De speurders zullen deze nieuwe aanwijzing serieus onderzoeken.

Foto: BILD

Madeleine verdween in mei 2007 uit het vakantieappartement van haar familie in Praia da Luz, Portugal, slechts een paar dagen voor haar vierde verjaardag.

Het is een overwoekerd terrein van meer dan 5.000 vierkante meter omheind met hekken en bewaakt door vier agressieve Kangal-honden waren er dag en nacht.