KV Kortrijk huurt spits van Manchester City

KV Kortrijk heeft zijn eerste nieuwe aanvaller voor volgend seizoen beet. De Kerels huren de Colombiaanse aanvaller Marlos Moreno (24) voor één jaar van Manchester City.

Moreno werd vorig seizoen door City uitgeleend aan satellietclub Lommel. In 1B was hij goed voor vijf goals en vier assists in 24 wedstrijden. In de bekerwedstrijd in Lommel van vorig seizoen was hij de Kortrijkzanen opgevallen. Moreno kon rekenen op heel wat interesse uit België, Nederland en Frankrijk. De keuze viel uiteindelijk op KV Kortrijk vanwege de garantie op meer speelminuten.

“Marlos is heel snel en technisch vaardig”, zegt sportief manager Rik Foulon in een persbericht van de club. “Hij is zeker een meerwaarde voor onze groep.” Moreno is na Vandendriessche, Fixelles en Delle de vierde inkomende transfer van KV Kortrijk. Ook de vorig seizoen uitgeleende Mujakic behoort weer tot de kern.